Detenidos en Costa Teguise por la posesión de 20 kilos de cocaína y 116.000 euros en efectivo La alerta partió de un centro escolar tras detectar una autocaravana sospechosa en el parking | Los dos arrestados fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife detuvieron el pasado 2 de septiembre a dos varones, de 47 y 48 años, por tráfico de drogas en la isla conejera.

La investigación comenzó tras la alerta de un centro escolar de Costa Teguise, que informó de la presencia de un autocaravana estacionada en su aparcamiento cuyos ocupantes mostraban actitudes muy sospechosas. La preocupación era máxima por coincidir con el inicio de la actividad escolar.

Los agentes del Grupo de Estupefacientes comprobaron que un individuo con antecedentes por tráfico de drogas acudía a diario al vehículo, entregando mochilas y bolsas a su morador. Con estos indicios, se solicitó la autorización judicial para registrar la autocaravana y el domicilio de uno de los sospechosos.

Durante los registros, se hallaron más de 116.000 euros en metálico en la vivienda y 20 kilos de cocaína en la autocaravana. El valor de la droga intervenida se estima en más de 700.000 euros.

Finalmente, los arrestados fueron puestos a disposición judicial y, tras declarar, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.