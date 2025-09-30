Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Agentede los Policía Local de la capital grancanaria durante la intervención. @PoliciaLPA

Detenidos cinco jóvenes por una riña multitudinaria en la que robaron a una chica en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local arrestó a los jóvenes durante la madrugada de este martes, tras una pelea en las medianías de la calle León y Castillo, en la que una menor fue víctima de una agresión y un robo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:32

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a cinco jóvenes, tres de ellos menores de edad, por una riña multitudinaria en la que agredieron y robaron el teléfono móvil a una chica.

Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino en su perfil oficial de 'X', donde explicaron que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo, 28 de septiembre, en las cercanías de la Calle León y Castillo.

Tras recibirse el aviso de una pelea entre varias personas, acudieron al lugar agentes del UE-GOIA de la Policía Local, que interceptaron y detuvieron a los implicados, quienes habían huido del lugar tras los hechos.

