Detenido en Zárate tras forzar la puerta de una vivienda y huir del lugar
El hombre tenía en vigor una orden de alejamiento contra la persona que residía en el domicilio
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 9 de octubre 2025, 09:24
La Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la noche de este miércoles en el barrio de Zárate a un hombre que había forzado la puerta de una vivienda y se dio a la fuga.
Según informó la Policía Local en su cuenta de X, el individuo fue localizado tras la búsqueda y, una vez identificado y detenido, se comprobó que tenía una orden de alejamiento vigente respecto a persona que residía en la vivienda.