Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Detenido por robarle el bolso a una anciana y arrastrarla por el suelo en Santa Cruz de Tenerife

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de septiembre a plena luz del día

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 10:09

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido a plena luz del día contra una mujer de avanzada edad en la Avenida Tres de Mayo, cerca de la Plaza de la Victoria, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, alrededor de las 13.30 horas, cuando la víctima se dirigía a su domicilio.

El hombre la abordó por la espalda y tras propinarle un fuerte tirón del bolso, la hizo caer al suelo, arrastrándola de forma violenta hasta conseguir arrebatárselo, informa la Policía Nacional en una nota. La mujer tuvo que ser atendida posteriormente en el Servicio de Urgencias de los Gladiolos.

Tras la investigación los agentes lograron la identificación, localización y posterior detención del presunto autor.

Además, permitieron relacionarlo con otros ocho robos con violencia e intimidación que habría cometido utilizando el mismo 'modus operandi', que consistía en asaltar a sus víctimas sorpresivamente a plena luz del día para arrebatarles sus pertenencias de forma violenta.

Los investigadores obtuvieron evidencias legales que sirvieron de carga probatoria suficiente para que la autoridad judicial competente decretase el ingreso en prisión del detenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  5. 5 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  6. 6 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 Un conductor da positivo en alcoholemia tras colisionar con varias motos y darse a la fuga
  9. 9 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  10. 10 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido por robarle el bolso a una anciana y arrastrarla por el suelo en Santa Cruz de Tenerife

Detenido por robarle el bolso a una anciana y arrastrarla por el suelo en Santa Cruz de Tenerife