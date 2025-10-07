Detenido por robarle el bolso a una anciana y arrastrarla por el suelo en Santa Cruz de Tenerife Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de septiembre a plena luz del día

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido a plena luz del día contra una mujer de avanzada edad en la Avenida Tres de Mayo, cerca de la Plaza de la Victoria, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, alrededor de las 13.30 horas, cuando la víctima se dirigía a su domicilio.

El hombre la abordó por la espalda y tras propinarle un fuerte tirón del bolso, la hizo caer al suelo, arrastrándola de forma violenta hasta conseguir arrebatárselo, informa la Policía Nacional en una nota. La mujer tuvo que ser atendida posteriormente en el Servicio de Urgencias de los Gladiolos.

Tras la investigación los agentes lograron la identificación, localización y posterior detención del presunto autor.

Además, permitieron relacionarlo con otros ocho robos con violencia e intimidación que habría cometido utilizando el mismo 'modus operandi', que consistía en asaltar a sus víctimas sorpresivamente a plena luz del día para arrebatarles sus pertenencias de forma violenta.

Los investigadores obtuvieron evidencias legales que sirvieron de carga probatoria suficiente para que la autoridad judicial competente decretase el ingreso en prisión del detenido.