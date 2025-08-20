Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de Tenerife por valor de más de 7.000 euros

El hombre sustrajo seis prendas de una tienda de ropa de diseño, entre ellas dos cazadoras valoradas en más de 2.700 euros

EP

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:05

Los Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 40 años de edad como presunto autor de un delito de robo que tuvo lugar en un establecimiento comercial, con un botín valorado en más de 7.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario de una tienda de ropa de diseño el 31 de julio. En ella denunciaba que un individuo había accedido al local en actitud sospechosa, portando una maleta de grandes dimensiones.

El personal del establecimiento advirtió que, al abandonar el local, el sospechoso activó los sistemas de alarma de los arcos de seguridad e inició su huida con una maleta cargada con las prendas sustraídas.

Tras la huida del sospechoso, los empleados realizaron el inventario del local y constataron que había sustraído seis prendas, entre ellas dos cazadoras valoradas en 980 y 1.800 euros.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron la investigación y lograron identificar al sospechoso, que contaba con múltiples antecedentes por delitos similares.

Una semana después, se localizó al individuo en el bajo de la vivienda de un familiar. Al salir del lugar, fue interceptado, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que está desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  5. 5 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  6. 6 La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal tras el abandono de su perra en Gran Canaria
  7. 7 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado
  8. 8 Ale García y diez más en el once para la visita de la UD al Córdoba
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  10. 10 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de Tenerife por valor de más de 7.000 euros

Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de Tenerife por valor de más de 7.000 euros