Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de Tenerife por valor de más de 7.000 euros El hombre sustrajo seis prendas de una tienda de ropa de diseño, entre ellas dos cazadoras valoradas en más de 2.700 euros

EP Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:05

Los Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 40 años de edad como presunto autor de un delito de robo que tuvo lugar en un establecimiento comercial, con un botín valorado en más de 7.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario de una tienda de ropa de diseño el 31 de julio. En ella denunciaba que un individuo había accedido al local en actitud sospechosa, portando una maleta de grandes dimensiones.

El personal del establecimiento advirtió que, al abandonar el local, el sospechoso activó los sistemas de alarma de los arcos de seguridad e inició su huida con una maleta cargada con las prendas sustraídas.

Tras la huida del sospechoso, los empleados realizaron el inventario del local y constataron que había sustraído seis prendas, entre ellas dos cazadoras valoradas en 980 y 1.800 euros.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron la investigación y lograron identificar al sospechoso, que contaba con múltiples antecedentes por delitos similares.

Una semana después, se localizó al individuo en el bajo de la vivienda de un familiar. Al salir del lugar, fue interceptado, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente.