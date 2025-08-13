Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma La Guardia Civil relacionó ambos ataques, ocurridos en diciembre y junio, tras identificar un mismo modus operandi | El joven fue arrestado tras un registro domiciliario y enviado a un centro de menores por orden judicial

EP Puerto del Rosario, Fuerteventura Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:25 | Actualizado 14:08h.

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido el pasado 18 de julio de 2025 a un menor de edad como presunto responsable de dos delitos de lesiones graves contra dos mujeres que se encontraban hospedadas en complejos hoteleros en la localidad de Costa Calma, en el municipio de Pájara.

Tras la agresión a una mujer el pasado 24 de enero de 2025, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Gran Tarajal en colaboración con miembros del Puesto Principal de Morro Jable inició una investigación. La víctima fue asaltada en el interior de la habitación del hotel donde se alojaba, en la zona sur de la isla de Fuerteventura, resultando con lesiones graves en cabeza, manos y brazos. La afectada precisó de un traslado al Hospital General de Fuerteventura para recibir atención médica.

Durante las primeras diligencias, se analizaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Los agentes contrastaron la información con trabajadores de hoteles cercanos, personas alojadas en las fechas investigadas y residentes y empleados de negocios próximos, verificando antecedentes y posibles vínculos con hechos similares.

Relación con otra agresión

El análisis de las grabaciones permitió vincular esta primera agresión con otro incidente de características similares, registrado el 16 de diciembre de 2024, cuando otra mujer fue atacada en el interior de la habitación de su hotel, igualmente ubicado en Costa Calma y muy cerca del lugar del primer suceso.

Según la Benemérita, en ambos caso se observó un modo operandi idéntico. Tras comparar minuciosamente las grabaciones de seguridad, los investigadores concluyeron que la misma persona habría entrado en ambas habitaciones y provocado las lesiones graves a las mujeres que estaban en su interior.

A partir de la información reunida, se llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron enfocar la investigación en un menor de edad que encajaba con la descripción facilitada por las pruebas recopiladas.

Bajo vigilancia y seguimiento, los agentes reunieron suficientes indicios para solicitar al Juzgado de Menores de Las Palmas la autorización para registrar el domicilio del sospechoso. El 18 de julio de 2025, con la autorización judicial correspondiente, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda del menor.

Durante el operativo se recuperaron las prendas que el menor habría utilizado en ambos ataques, además de varios objetos presuntamente vinculados a las agresiones. También se incautaron dispositivos móviles para su análisis, con el fin de esclarecer por completo los hechos.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del menor, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Se decretó su ingreso en el Centro de Menores Tabares, donde permanecerá bajo las medidas judiciales pertinentes.