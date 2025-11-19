Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la moto interceptada esta pasada madrugada. Policía Local

Detenido por huir de la Policía mientras circulaba con su moto sin carnet en sentido contrario en Las Palmas de Gran Canaria

El implicado fue interceptado en la zona de Guanarteme por el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) con la ayuda de la UNE

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08

Un hombre fue interceptado esta pasada madrugada por la Policía Local mientras circulaba con su moto sin carnet en sentido contrario en Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. El individuo además, emprendió una huida cuando los agentes le dieron el alto.

Finalmente, fue detenido por el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) con la ayuda de la UNE, por conducción temeraria, resistencia a la autoridad y carecer de permiso de conducir.

