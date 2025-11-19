Detenido por huir de la Policía mientras circulaba con su moto sin carnet en sentido contrario en Las Palmas de Gran Canaria
El implicado fue interceptado en la zona de Guanarteme por el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) con la ayuda de la UNE
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08
Un hombre fue interceptado esta pasada madrugada por la Policía Local mientras circulaba con su moto sin carnet en sentido contrario en Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. El individuo además, emprendió una huida cuando los agentes le dieron el alto.
Finalmente, fue detenido por el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) con la ayuda de la UNE, por conducción temeraria, resistencia a la autoridad y carecer de permiso de conducir.