Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite
Se le incautó cocaína y hachís en varios envoltorios después de realizar un pase
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:23
En la madrugada del jueves 4 de septiembre se detuvo a un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite. La Unidad GOIA-UE (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria fueron los encargados de arrestar al hombre tras un seguimiento discreto.
Se incautó cocaína y hacís en varios envoltorios después de realizar un pase, según ha informado la Policía Local a través de Twitter.
Agentes del GOIA-UE detienen a un individuo en el barrio de Tamaraceite por tráfico de drogas. El arresto se produjo tras un seguimiento discreto donde se le incautó cocaína y hachís en varios envoltorios después de realizar un pase.#SeguridadCiudadana pic.twitter.com/KcCiSTUWeh— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) September 5, 2025
