Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes del GOIA-EU en el momento de la detención. C7

Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Se le incautó cocaína y hachís en varios envoltorios después de realizar un pase

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:23

En la madrugada del jueves 4 de septiembre se detuvo a un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite. La Unidad GOIA-UE (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria fueron los encargados de arrestar al hombre tras un seguimiento discreto.

Se incautó cocaína y hacís en varios envoltorios después de realizar un pase, según ha informado la Policía Local a través de Twitter.

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  4. 4 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  5. 5 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  6. 6 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  7. 7 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  8. 8 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre
  9. 9 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana confirma: la discoteca del Plaza donde hallaron menores no tiene licencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite