Detenido un hombre en Mogán por lanzar a la víctima por una rampa para robarle una cadena La joya, valorada en 1.200 euros, fue sustraída tras simular el supuesto agresor un saludo amistoso con un abrazo

CANARIAS7 Mogán Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

La Guardia Civil detuvo a un individuo por un robo con violencia cometido en la madrugada del pasado 25 de octubre en las inmediaciones de un centro comercial de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Según la Guardia Civil, el arresto realizado el 30 de octubre por agentes del Puesto Principal de Puerto Rico fue posible gracias al análisis de las cámaras de seguridad y a la experiencia del personal del área de investigación.

El caso comenzó como una denuncia por robo, ya que la víctima apenas recordaba lo ocurrido tras el ataque. Según consta en el comunicado de la Guardia Civil, el afectado se encontraba junto a un establecimiento de ocio cuando otro hombre se acercó simulando un saludo amistoso. Tras abrazarlo, le arrancó de forma violenta una cadena de oro valorada en 1.200 euros y emprendió la huida.

Sin embargo, el visionado de las imágenes permitió reconstruir el suceso y reclasificarlo como un robo con violencia e intimidación. Las grabaciones mostraron que el agresor, después del tirón, empujó a la víctima y la lanzó por una rampa. Cuando esta intentó recuperar la joya, recibió un golpe en el rostro que la dejó aturdida en el suelo, momento que el autor aprovechó para escapar.

Según la Guardia Civil, la nitidez de los fotogramas fue suficiente para identificar al sospechoso, conocido por su conducta conflictiva en la zona. El cotejo fotográfico, incluido el del calzado que llevaba en el momento de la detención, confirmó su implicación.

El detenido cuenta con antecedentes por delitos graves, entre ellos otro robo con violencia e intimidación y detención ilegal. Las diligencias se remitieron a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana para la tramitación del correspondiente juicio rápido.

Temas

Atracos

Mogán