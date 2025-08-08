Detenido un hombre en Fuerteventura por robar perfumes de lujo en el 'duty free' del aeropuerto La Guardia Civil acusa al sospechoso de apropiarse de artículos valorados en 2.617 euros en distintos robos

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 8 de agosto 2025, 12:52

La Guardia Civil detiene en el Aeropuerto de Fuerteventura a un hombre acusado de un delito continuado de hurto, tras sustraer perfumes de alta gama en las tiendas libres de impuestos del recinto. El arresto se produjo el pasado 31 de julio, cuando el individuo intentaba salir con cinco frascos valorados en 750 euros, que formarían parte de una serie de robos cuyo botín total superaría los 2.600 euros.

La operación desarrollada por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Fuerteventura, bajo la dependencia funcional del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Las pesquisas comenzaron tras la denuncia de varios comercios de la zona restringida, que alertaron de la desaparición reiterada de productos de gran valor. Según las investigaciones, el sospechoso accedía a la zona comercial con una tarjeta de embarque válida y aprovechaba su estancia antes de volar a otra isla para perpetrar los robos.

El detenido seleccionaba perfumes de reconocidas marcas en las tiendas duty free, los ocultaba y conseguía embarcar en vuelos interinsulares sin levantar sospechas, evadiendo los controles de seguridad.

La detención se produjo el 31 de julio, cuando agentes interceptaron al hombre con cinco perfumes de alta gama. Las estimaciones iniciales apuntan a que, en total, el valor de los artículos sustraídos en distintos hurtos asciende a 2.617 euros.

El acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no descartan nuevas detenciones relacionadas con este caso.