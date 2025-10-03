Detenido un hombre por cometer dos robos con violencia en días consecutivos en Gran Canaria El varón, que tenía una orden judicial de ingreso en prisión, cometió los delitos en Jinámar y San Cristóbal

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 13:40 | Actualizado 13:55h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años y con un amplio historial delictivo como presunto autor de dos delitos de robo con violencia cometidos en días consecutivos en las zonas de Jinámar y de San Cristóbal, en la isla de Gran Canaria. El autor de los hechos tenía una orden judicial de ingreso en prisión.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el primero de los hechos tuvo lugar el lunes 29 de septiembre, en un establecimiento de alimentación de Jinámar, donde el arrestado accedió con lo que parecía un arma de fuego y, tras intimidar al personal, sustrajo la recaudación de la caja que ascendía aproximadamente a un total de 200 euros.

Al día siguiente, en la tarde del martes 30, el detenido cometió un segundo robo con violencia en el barrio de San Cristóbal, siendo la víctima una mujer a la cual le sustrajo sus pertenencias en la vía pública, tras amenazarla con un arma blanca y un arma simulada.

En el dispositivo policial de búsqueda, los agentes lograron localizar, identificar y detener al sospechoso en las inmediaciones de Zárate. En el registro, los agentes localizaron el arma blanca y el arma simulada, utilizadas para cometer los hechos delictivos, así como recuperar todas las pertenencias sustraídas a las víctimas.

Ya en dependencias policiales, los investigadores pudieron confirmar y atribuir la autoría del arrestado con los hechos producidos el día anterior en el establecimiento de Jinámar, logrando esclarecer ambos robos con violencia. Por último, el detenido fue puesto ante la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.