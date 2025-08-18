Detenido un hombre en Lanzarote por incumplir una orden de alejamiento contra su propia madre El varón de 31 años se encontraba con una actitud nerviosa cuando la Policía Local de Arrecife acudió al lugar

El pasado 6 de agosto, agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvieron a un hombre de 31 años por un presunto delito de quebrantamiento de condena al infringir una orden de alejamiento contra su propia madre.

Los hechos se produjeron cuando la Sala Operativa avisó a las patrullas de que el individuo, sobre el que pesaba una orden vigente, se encontraba en el domicilio de su madre en Arrecife. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el varón mostraba una actitud nerviosa, por lo que procedieron a su identificación, según informó la Policía lanzaroteña. Tras confirmar que tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la víctima, fue detenido y puesto a disposición judicial.