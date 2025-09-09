Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario

La víctima se había trasladado a la vivienda del presunto agresor el pasado 12 de abril de 2025

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:46

La Guardia Civil de Vecindario detuvo a un hombre el pasado 26 de agosto por un delito de agresión sexual y un delito contra la intimidad, tras detectar la mujer que convivía en su domicilio que la estaba grabando.

La víctima se había trasladado a la vivienda del presunto agresor el pasado 12 de abril de 2025, tras acordar con él un alquiler mensual de 400 euros, sin ningún contrato formal de por medio. Durante los meses de convivencia, la mujer declaró sufrir varias agresiones sexuales cometidas por el propietario en distintas estancias de la casa. En cada ocasión, la víctima afirmó que mostró su rechazo y pidió al sospechoso que se detuviera, sin que este atendiera a sus suplicas.

La mujer asegura que el casero la acosaba de manera habitual y que llegó a amenazarla de muerte en varias ocasiones. Estas amenazas, unidas a los episodios de violencia, generaron un ambiente de miedo permanente que finalmente la llevó a tomar la decisión de abandonar la vivienda y presentar una denuncia ante las autoridades.

En el curso de la investigación se reveló un segundo delito grave. La víctima manifestó que, al mudarse, observó una cámara en el pasillo orientada hacia la puerta. Al preguntar al casero, este le aseguró que estaba desactivada para respetar su privacidad.

El detenido y las diligencias correspondientes han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

