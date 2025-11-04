Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil. C7

Detenido un hombre con 113 gramos de anfetamina en Gran Canaria

En un primer momento el detenido intentó hacer creer a los agentes que era bicarbonato | El mismo se activó tras una alerta recibida en torno a las 00.40 horas del 18 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:22

La Guardia Civil detuvo el 18 de octubre a un varón en el sureste de Gran Canaria al ser pillado con 113 gramos de una sustancia blanca pulverulenta, que resultó ser anfetamina aunque en un primer momento el detenido intentó hacer creer a los agentes que era bicarbonato.

Así lo ha informado la Benemérita en una nota de prensa en la que agrega que la actuación tuvo lugar durante un operativo desarrollado por efectivos del Puesto Principal de Vecindario, en coordinación con la Policía Local del Ayuntamiento de Ingenio.

El mismo se activó tras una alerta recibida en torno a las 00.40 horas del 18 de octubre, que informaba sobre una embarcación desconocida desplazándose a gran velocidad hacia el muelle de Arinaga.

Aunque la primera búsqueda resultó infructuosa, los agentes intensificaron la vigilancia en la zona, estableciendo un dispositivo preventivo coordinado.

Poco después, a las 03.15 horas, la Policía Local de Ingenio comunicó la localización de un vehículo sospechoso, en cuyo seguimiento colaboraron agentes de la Guardia Civil que culminó con la interceptación del turismo a la altura de Carrizal.

Durante la identificación de los ocupantes, se localizó entre las pertenencias de uno de ellos una bolsa transparente con una sustancia blanca pulverulenta. Aunque el individuo manifestó de manera espontánea que se trataba de bicarbonato, la prueba de detección efectuada en el lugar confirmó que era anfetamina.

En este sentido, la cantidad intervenida, que asciende a 113 gramos, posee valor delictivo por su capacidad de distribución y su potencial perjuicio social, por lo que los agentes procedieron a la detención del presunto autor por un delito contra la salud pública.

Finalizadas las diligencias y puesto el detenido a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión.

