Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio
Imagen de archivo del municipio de Mogán. C7

Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico

El hombre, de 53 años, se ocultaba en Mogán con documentación falsa tras cinco semanas de investigación

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Mogán al fugitivo más buscado de Noruega, T.H., de 53 años, condenado en 2021 a diez años de prisión por narcotráfico agravado, según informa la Policía Nacional. Su arresto se produjo el pasado 12 de noviembre dentro de la Operación Fugitivos 2025 OEDE, tras una investigación de cinco semanas coordinada entre el Grupo 1 de UDYCO Las Palmas, el Grupo 1 de Fugitivos de la CGPJ y la 'Politi' noruega.

El detenido estaba reclamado por una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales noruegas, que lo consideran una figura relevante dentro de la criminalidad organizada del país. La sentencia que pesa sobre él lo vincula a una operación de tráfico de drogas por vía marítima en la que se incautaron grandes cantidades de cocaína, MDMA y hachís.

La colaboración internacional comenzó el pasado 1 de octubre, cuando Noruega alertó de la peligrosidad del fugitivo. A partir de ahí se desplegó un amplio dispositivo que incluyó consultas en bases de datos, vigilancias discretas y comprobaciones sobre el terreno.

Según informa la Policía Nacional, T.H. llevaba varios meses oculto en el sur de Gran Canaria, donde pasaba desapercibido entre turistas nórdicos. Utilizaba documentación falsa y una red de contactos que le hacía llegar dinero en efectivo y mediante transferencias cruzadas para evitar cualquier rastro financiero.

Finalmente, fue localizado en una vivienda de alquiler en Mogán, donde los agentes lo detuvieron extremando las medidas de seguridad ante su peligrosidad reiterada. El 13 de noviembre pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que será el encargado de gestionar su entrega a Noruega a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  4. 4 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en menos de 24 horas
  5. 5 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  6. 6 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  7. 7 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  8. 8 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  9. 9 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  10. 10 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico

Detenido en Gran Canaria el fugitivo número uno de Noruega, condenado por narcotráfico