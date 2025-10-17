Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Arcadio Suárez

Detenido un empresario por explotar a trabajadores en situación irregular en Fuerteventura

La investigación se inició tras la declaración voluntaria de una trabajadora extranjera, quien manifestó haber sido víctima de abusos en una cafetería del municipio majorero

Efe

Puerto del Rosario

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:42

Comenta

La Policía Nacional han detenido a un empresario del sector de la hostelería acusado de explotar laboralmente a varias personas extranjeras en situación irregular en Puerto del Rosario, informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación se inició tras la declaración voluntaria de una trabajadora extranjera, quien manifestó haber sido víctima de abusos en una cafetería del municipio majorero, se indica en un comunicado.

La mujer explicó que trabajaba sin contrato, jornadas abusivas y bajo la amenaza del propietario.

La Policía Nacional realizó diferentes actuaciones de investigación durante una semana, comprendida entre el 22 de septiembre al 1 de octubre, para identificar al responsable del establecimiento.

Durante la investigación, los agentes localizaron a dos trabajadoras extranjeras, que confirmaron haber trabajado en el mismo lugar, en condiciones similares, cobrando entre 400 y 600 euros, sin vacaciones ni descansos.

Los agentes también comprobaron que el detenido amenazaba a las empleadas con denunciarlas por su situación irregular e incluso intentaba obtener favores personales aprovechándose de su posición.

Tras reunir los indicios suficientes, la Policía Nacional detuvo al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  7. 7 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  8. 8 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  9. 9 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un empresario por explotar a trabajadores en situación irregular en Fuerteventura

Detenido un empresario por explotar a trabajadores en situación irregular en Fuerteventura