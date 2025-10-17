Detenido un empresario por explotar a trabajadores en situación irregular en Fuerteventura La investigación se inició tras la declaración voluntaria de una trabajadora extranjera, quien manifestó haber sido víctima de abusos en una cafetería del municipio majorero

La Policía Nacional han detenido a un empresario del sector de la hostelería acusado de explotar laboralmente a varias personas extranjeras en situación irregular en Puerto del Rosario, informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación se inició tras la declaración voluntaria de una trabajadora extranjera, quien manifestó haber sido víctima de abusos en una cafetería del municipio majorero, se indica en un comunicado.

La mujer explicó que trabajaba sin contrato, jornadas abusivas y bajo la amenaza del propietario.

La Policía Nacional realizó diferentes actuaciones de investigación durante una semana, comprendida entre el 22 de septiembre al 1 de octubre, para identificar al responsable del establecimiento.

Durante la investigación, los agentes localizaron a dos trabajadoras extranjeras, que confirmaron haber trabajado en el mismo lugar, en condiciones similares, cobrando entre 400 y 600 euros, sin vacaciones ni descansos.

Los agentes también comprobaron que el detenido amenazaba a las empleadas con denunciarlas por su situación irregular e incluso intentaba obtener favores personales aprovechándose de su posición.

Tras reunir los indicios suficientes, la Policía Nacional detuvo al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores.