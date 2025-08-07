Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sede de la Policía Local de Arrecife. C7

Detenido por conducir sin permiso estando en busca y captura por la justicia

La Policía Local de arrecife procedieron a la detención y posterior traslado a dependencias policiales

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:09

Agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) de la Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, han detenido este miércoles, 6 de agosto, sobre las 17.00 horas, a un hombre que conducía sin carné y sobre el que pesaba una orden judicial de detención y presentación en sede judicial, vigente desde principios de mes, por un presunto quebrantamiento de condena.

La detención se ha producido después de que agentes del cuerpo, durante una patrulla rutinaria, observaron a un conductor cometiendo diversas infracciones de tráfico, motivo por el que le dieron el alto, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Una vez interceptado el vehículo e identificado su conductor, los agentes comprobaron que nunca había obtenido permiso de conducción, por lo que se le instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial (DCSV).

Además en el proceso de identificación y las consultas en bases de datos policiales, permitieron confirmar que sobre esta persona pesaba una orden judicial en vigor, lo que motivó su inmediata detención y posterior traslado a dependencias policiales, quedando a disposición judicial.

