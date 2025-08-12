Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este martes en la Carretera del Norte
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 12 de agosto 2025, 11:19
Agentes de la UNE detuvieron en la madrugada de este martes a un varón menor de edad que se encontraba circulando con un vehículo y sin ningún tipo de permiso de conducción. El lugar de la detención fue en la Carretera del Norte.
Tras los hechos, el cuerpo policial localizó a su padre y se instruyeron las diligencias pertinentes.
Esta madrugada, en la Ctra. del Norte, agentes de la UNE 🚔 detuvieron a un conductor menor de edad que circulaba de manera irregular y sin ningún tipo de permiso de conducción. Se ha localizado a su padre y se han instruido las diligencias pertinentes. #SeguridadVial pic.twitter.com/rBhDVNQgL4— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) August 12, 2025
