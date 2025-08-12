Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de una unidad de tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Policía Local

Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este martes en la Carretera del Norte

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 11:19

Agentes de la UNE detuvieron en la madrugada de este martes a un varón menor de edad que se encontraba circulando con un vehículo y sin ningún tipo de permiso de conducción. El lugar de la detención fue en la Carretera del Norte.

Tras los hechos, el cuerpo policial localizó a su padre y se instruyeron las diligencias pertinentes.

