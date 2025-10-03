Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas En la operación determinada MERMAI se detuvieron a otras tres personas, dos de ellos trabajadores del puerto, por su relación con los hechos

La Guardia Civil del Puerto de La Luz y de Las Palmas detuvo el pasado mes de julio a un buceador cuando trataba de extraer un alijo de más de 80 kilogramos de cocaína de un buque que se encontraba atracado en el muelle Nelson Mandela del Puerto de La Luz y de Las Palmas, siendo detenidas posteriormente otras tres personas por su vinculación con los hechos.

La actuación fue desarrollada por agentes destacados en el recinto portuario bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y en colaboración con la Policía Portuaria, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

De esta manera, los efectivos establecieron la posible participación de tres personas, dos de ellos trabajadores del recinto portuario, como una de las líneas de investigación, por lo que procedieron a la revisión de las cámaras de videovigilancia.

Dos amarradores del puerto relacionados

Así, determinaron la posible relación de al menos dos personas que realizaban las labores como amarradores en el Puerto de la Luz y que habrían participado en la operativa para la extracción de drogas junto con el buceador, haciendo uso de una de las embarcaciones de la empresa, específica para la recogida de residuos y anticontaminación.

Asumida la instrucción de diligencias por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Las Palmas, se establecieron diversas vigilancias sobre los posibles partícipes en los hechos.

Por otra parte, se pudo vincular a un tercero, externo al Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que se dedujo que habría sido la persona que realizó el encargo de la extracción de droga, y a su vez, proporcionó parte de los medios materiales para ello.

Los agentes realizaron entradas y registros

Los agentes pusieron las diligencias en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 4, solicitando la realización de un total de cinco entradas y registros en los lugares relacionados con los investigados donde pudieran encontrarse más evidencias sobre los hechos.

Tras dos meses de investigación, se procedió a realizar las cinco entradas y registros autorizadas por el citado Juzgado, procediendo así a la detención de estas tres personas.

En estas diligencias participaron tanto la unidad instructora, el EDOA de la UOPJ de Las Palmas, de la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de la Luz y de Las Palmas, de la USECIC y del Servicio Cinológico de la Comandancia de Las Palmas, así como el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Una vez puestos los tres detenidos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, se decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza, finalizando así la Operación Policial denominada MERMAI, con cuatro detenidos y 84 kilogramos de cocaína intervenidos.