Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas detenciones

Rastro de la sangre que dejó el agredido sobre la acera.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 12:34 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del apuñalamiento de un joven el pasado viernes en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria.

La víctima, de 26 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Negrín, donde se recupera de las lesiones sufridas.

Según informó la Policía Nacional el sábado, la agresión pudo estar motivada «por celos». Todo ocurrió en el momento en que la víctima se encontraba en compañía de una mujer, que habría sido pareja del agresor.

El autor de la agresión con arma blanca se dio a la fuga en un vehículo y desde un primer momento fue identificado y se le buscaba como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa.

El suceso ocurrió sobre las 22.40 horas y el rastro de sangre era visible esa noche en las inmediaciones de la gasolinera ubicada en la citada plaza.