La alarma frustra el robo de un restaurante en Caleta de Fuste

Imágenes de la cámara de seguridad en el momento de la huída de los asaltantes.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 13:30 | Actualizado 13:43h.

La Guardia Civil detuvo a uno de los dos asaltantes del robo con fuerza en un restaurante de Caleta de Fuste el pasado 24 de agosto en el municipio de Antigua (Fuerteventura). El segundo implicado identificado continúa en paradero desconocido y se mantiene activa una orden de detención.

Los hechos se remontan al día 20 de agosto cuando, sobre las 04:50 horas de la madrugada, dos personas accedieron al establecimiento ubicado en la Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales tras romper una ventana. Sin embargo, al verse sorprendidos por la activación del sistema de alarma, emprendieron la huida sin llegar a sustraer ningún objeto.

En la inspección ocular realizada por la Policía Judicial se encontraron huellas y vestigios que resultaron de gran valor para la investigación, a la que se añadió posteriormente el visionado de las cámaras de seguridad del local, en las que se logró apreciar con claridad la identidad de los implicados en determinados momentos de la secuencia.

Un día después del suceso, la Guardia Civil identificó y detuvo a un joven de 23 años. El detenido pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el pasado 25 de agosto, quedando en libertad tras comparecer ante la autoridad judicial.

La difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad en redes sociales alertó a los implicados, hasta el punto de que uno de ellos modificó radicalmente su aspecto físico para dificultar su identificación, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado.