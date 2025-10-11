Detenido en Arrecife por incendiar dos coches en unos hechos relacionados con un caso de violencia de género Ocurrió a primera hora de la mañana de este sábado, cuando agentes de la Policía Local se personaron ante la alerta por un incendio con dos vehículos implicados

CANARIAS7 Arrecife Sábado, 11 de octubre 2025, 16:42

Agentes de la Policía Local de Arrecife han detenido al presunto autor del incendio de dos vehículos al descubrir que los hechos estaban relacionados con un caso de violencia de género. El incendio en estos automóviles ocurrió recientemente en una calle céntrica en un barrio de la capital de Lanzarote, a primera hora de la mañana. Al acudir los agentes policiales de Arrecife observaron que el incendio ya había sido sofocado por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, y que donde se había iniciado la combustión existían restos de material combustible que, presumiblemente, se utilizó para propagar el fuego afectando a dos vehículos, por lo que existían evidentes indicios de provocar daños.

Fruto de las primeras indagaciones y gracias a la colaboración ciudadana y en colaboración con la UFAM del Cuerpo Nacional de Policía, se pudo determinar que los hechos estaban directamente relacionados con un concurso de delitos en materia de violencia de género, siendo localizado el autor de los hechos una hora después por la Policía Local de Arrecife, a un kilómetro de distancia del lugar.

Los agentes de la Policía Local de Arrecife procedieron, esa misma mañana del incendio provocado, a la detención del presunto autor para su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, responsable directo, además, del Cuerpo de la Policía Local en esta ciudad, ha felicitado a los agentes por esclarecer este nuevo incendio, donde la investigación policial ha acreditado su vinculación con un lamentable caso de violencia de género.

El alcalde reitera que los ciudadanos deben conocer que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entre ellos la Policía de Arrecife, siempre investigan delitos, entre ellos, los episodios de incendios provocados que se están registrando en puntos de la isla, varios de ellos en la ciudad. La investigación y las pruebas policiales han permitido poner a disposición judicial a varios de sus autores y la decisión de los jueces y magistrados determinan su ingreso en prisión, o su puesta en libertad, con o sin cargos.