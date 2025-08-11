Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio El detenido pretendía encubrir el maltrato intentando sobornar a varios veterinarios para que emitieran un informe técnico falso | Tras el perro recibir asistencia, tuvo que ser sacrificado

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Vecindario, ha procedido a la detención de tres personas e investigado de otra como presuntos autores de un delito contra los animales, por la omisión en los cuidados básicos de un can, en la localidad de Ingenio.

El pasado 17 de julio, gracias a la participación ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) inició una investigación tras recibir una denuncia sobre un posible caso de maltrato animal. Los agentes se desplazaron hasta el inmueble señalado, donde localizaron a un perro en estado de extrema delgadez y con un visible bulto en la zona abdominal. Además, el animal no contaba con la vacunación antirrábica obligatoria ni con condiciones mínimas de salubridad: permanecía rodeado de excrementos acumulados, sin acceso a agua potable y en un entorno claramente inhabitable.

El animal fue incautado de inmediato por los agentes y entregado al lacero municipal, quien lo trasladó de urgencia a un centro veterinario. Tras realizar las pruebas diagnósticas pertinentes, se determinó que el perro sufría lesiones gravísimas e incurables a corto plazo, por lo que la única opción posible fue la aplicación de una eutanasia humanitaria.

Durante la inspección, la persona que se encontraba en el lugar manifestó que el animal no recibía ningún tipo de atención veterinaria. Aunque negó ser el propietario, reconoció ser una de las dos personas encargadas de su cuidado. Ambas fueron detenidas por su presunta implicación en el caso, mientras que se abrió una investigación para localizar al dueño del perro, quien no se encontraba presente en el momento de la intervención.

Una tercera persona también fue detenida, acusada de incitación a un delito de falsedad documental. Según fuentes de la investigación, habría intentado persuadir a dos veterinarios para que emitieran un informe falso, asegurando que el perro había sido examinado previamente, con el objetivo de exonerar a los implicados.

