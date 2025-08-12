Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Detenidas 55 personas y desmantelados varios puntos de venta de drogas en Adeje y Arona, Tenerife

Los arrestados se hacían pasar por vendedores ambulantes para evitar los cacheos policiales

Martes, 12 de agosto 2025, 11:57

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Adeje, han desmantelado varios puntos de venta de droga en los municipios de Adeje y Arona, al sur de Tenerife, durante una serie de operativos desarrollados entre los meses de abril y julio. La intervención ha permitido la detención de 55 personas y la incautación de distintas sustancias estupefacientes, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Las actividad delictiva se han centrado en zonas de alta afluencia turística, especialmente en Fañabé, la avenida España y el área de Verónicas, en Arona. En total se han embargado 29 dosis de crack, 22 de MDMA, 38 de cocaína, 10 de ketamina, 56 pastillas de éxtasis, 18 envoltorios de hachís y 114 monodosis de marihuana.

Los detenidos, todos hombres de entre 25 y 50 años, cuentan con antecedentes por delitos relacionados con tráfico de drogas. Según la investigación, simulaban ser vendedores ambulantes y ocultaban las sustancias en el mobiliario urbano para evitar los cacheos policiales. La actividad estaba dirigida, sobre todo, a jóvenes turistas, especialmente de naturalidad británica, aprovechando el ocio nocturno y las zonas de playas.

