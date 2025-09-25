Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. C7

Detenidas dos personas e identificadas otras tres al extorsionar a una pareja por una deuda en Gran Canaria

Una mujer habría contratado a una empresa de desocupación para saldar la deuda que tenía la pareja con ella

Ep

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:39

La Guardia Civil de Vecindario ha detenido a dos personas e identificado a otras tres por un delito de extorsión, amenazas y coacciones contra un hombre y su pareja, a quien incluso llegaron a decir que la prostituirían en Fuerteventura para saldar una deuda que habían contraído.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación comenzó el 21 de agosto cuando un ciudadano denunció ser víctima de una agresión y extorsión tras ser citado por un conocido para una reunión de negocios en un lugar público de Santa Lucía de Tirajana.

Fue durante dicho encuentro cuando tres individuos lo abordaron y le agredieron para exigirle una elevada suma de dinero, amenazándolo de muerte si no accedía.

Además, durante la agresión le robaron el móvil, lo obligaron a desbloquearlo y accedieron a material íntimo suyo y de su pareja. Con esas imágenes, llamaron a la pareja de la víctima para advertirle de que difundirían los videos si no colaboraba en el pago e incluso la amenazaron con obligarla a prostituirse en Fuerteventura como forma de saldar la supuesta deuda.

Ante estos hechos denunciados, los agentes analizaron grabaciones de seguridad, tomaron declaraciones, incluida la de una testigo, y rastrearon redes sociales hasta identificar a los presuntos responsables.

Contrató a una empresa de desocupación

La investigación apunta a una mujer que habría contratado a una empresa de desocupación para saldar dicha deuda, y a un conocido de la víctima que actuó de gancho.

También se logró identificar a tres agresores, dos de ellos ya detenidos. Pese a la denuncia inicial, las amenazas continuaron mediante mensajes enviados a la víctima y a su pareja.

Finalmente, las diligencias, detenidos e identificados han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Elige bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  3. 3 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  4. 4 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  5. 5 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  6. 6 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  7. 7 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  8. 8 Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
  9. 9 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  10. 10 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenidas dos personas e identificadas otras tres al extorsionar a una pareja por una deuda en Gran Canaria

Detenidas dos personas e identificadas otras tres al extorsionar a una pareja por una deuda en Gran Canaria