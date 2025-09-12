Detenidas dos mujeres por robar casi 10.000 euros en un comercio donde una había trabajado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:34 | Actualizado 13:51h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un robo con fuerza en el que se sustrajo 9.675 euros en un comercio de la zona de Las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona, donde una de ellas había trabajado previamente.

Según ha podido averiguar la Policía, las dos investigadas actuaron de forma coordinada a través del conocido 'método del encalomo' en el robo del pasado 31 de agosto.

Una de ellas, de manera previa al cierre del local, accedió a su interior y se ocultó sin que los empleados lo advirtieran, mientras que la segunda esperaba en el exterior. Posteriormente, con el establecimiento ya cerrado al público, la primera facilitó la entrada de su acompañante.

Tras llevar a cabo las primeras indagaciones, los investigadores comprobaron que las dos mujeres accedieron a diversas máquinas recreativas que abrieron con una llave maestra para evitar forzamientos visibles.

Pocos días después de los hechos, ambas fueron localizadas y detenidas. Los agentes hallaron en el interior del vehículo en el que se desplazaban parte del botín sustraído, la ropa que vestía una de ellas en el momento del robo y dos pasamontañas.

Con la reglamentaria autorización judicial, los agentes realizaron un registro en el domicilio de una de las investigadas y recuperaron el resto del dinero robado, la llave maestra utilizada y la vestimenta empleada durante el robo.