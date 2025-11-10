Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la ampliación de los gastos de los Presupuestos

Detenida en Tenerife por estafar más de 20.000 euros a 50 personas con la venta de seguros falsos

La arrestada simulaba la contratación de pólizas y/o contratos inexistentes, elaborando para ello documentos falsos o utilizando documentos auténticos manipulados

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer de 40 años dedicada a la falsificación documental y las estafas masivas mediante la venta fraudulenta de seguros a ciudadanos residentes en la isla.

La investigación se inició a mediados de septiembre, tras tener conocimiento los agentes de diversas denuncias que alertaban sobre posibles fraudes relacionados con la contratación irregular de pólizas de seguros a multitud de personas repartidas por toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La presunta autora simulaba la contratación de pólizas y/o contratos inexistentes, elaborando para ello documentos falsos o utilizando documentos auténticos manipulados para dar apariencia de legalidad con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.

Las pólizas emitidas parecían válidas y cubrían diversos tipos de riesgos (salud, vida, automóvil, etc.). Sin embargo, tras una exhaustiva investigación realizada por los agentes y las comprobaciones efectuadas con las compañías aseguradoras, se ha pudo constatar que dichos productos eran ficticios o inexistentes, llegando incluso a detectarse casos en los que las pólizas eran dadas de alta y de baja de forma simultánea o pocos días después de su emisión, en fechas anteriores a las abonadas por los clientes.

La detenida, que habría trabajado anteriormente para empresas de seguros, contaba con una amplia cartera de clientes. Aprovechándose de la confianza depositada en ella, llegaba a cobrar directamente los pagos de las pólizas fraudulentas a través de Bizum a su teléfono particular o mediante transferencia bancaria a su cuenta personal.

La operación culminó con la detención de la presunta autora y la entrada y registro en su domicilio, incautándose tanto dispositivos informáticos como terminales de telefonía móvil, todos ellos de interés para la investigación.

La investigación continúa en la actualidad

A día de hoy, los agentes continúan analizado los movimientos de dinero realizados a través de Bizum, así como las declaraciones y denuncias interpuestas. Hasta el momento, se han identificado unas 50 víctimas y se estima un perjuicio económico de más de 20.000 euros, aunque se estima que los números aumenten dada la cantidad de denuncias y documentación por analizar, obtenida en el registro de su vivienda.

Además se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de diez cuentas bancarias de la detenida, para su análisis y aseguramiento del resarcimiento a las víctimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  2. 2 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  3. 3 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  4. 4 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  5. 5 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  6. 6 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  7. 7 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  8. 8 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  10. 10 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenida en Tenerife por estafar más de 20.000 euros a 50 personas con la venta de seguros falsos

Detenida en Tenerife por estafar más de 20.000 euros a 50 personas con la venta de seguros falsos