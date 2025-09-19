Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria incautan cocaína.
Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria incautan cocaína. C7

Detenida una persona en Tenerife que transportaba más de 90 kilos de cocaína

La droga estaba oculta bajo el suelo del maletero, en unos paquetes sellados | La actitud sospechosa del hombre motivó el registro del vehículo

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:23

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en Tenerife a un hombre a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria cuando portaba en su vehículo 90 kg de cocaína.

El hombre levantó las sospechas de los agentes actuantes por su nerviosismo y las incoherencias en sus respuestas. Fruto del dispositivo de control de contrabando efectuado en el puerto de la capital tinerfeña, se produjo la identificación de esta persona que conducía un turismo de grandes dimensiones.

Tras inspeccionar el interior del vehículo, bajo el suelo del maletero, se localizó unos paquetes que parecían ser algún tipo de sustancia estupefaciente. En el test de drogas se descubrió que era cocaína y que su peso era de 90,5 kg, por lo que se procedió a la detención del conductor del vehículo. El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la Autoridad Judicial competente.

