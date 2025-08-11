Detenida una mujer que se encontraba en busca y captura en Agüimes Los agentes arrestaron también a su expareja por quebrantamiento de condena al incumplir la orden de alejamiento

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 12:50

Durante la tarde del pasado sábado 9 de agosto, agentes de paisano del Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica Canaria detuvieron en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, a una mujer de 41 años, identificada como D.C.M., sobre la que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos de estafa. La mujer fue localizada mientras okupaba una nave en el polígono industrial de Arinaga.

En el lugar, los agentes también arrestaron a un varón de 30 años, J.D.P., por quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento en vigor respecto a la detenida, impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención se produjo cuando los agentes constataron que el varón se encontraba en la nave junto a D.C.M., a pesar de que ella misma lo había denunciado anteriormente por malos tratos en el ámbito de la violencia de género. J.D.P., con antecedentes por delitos contra la vida y la integridad física, así como contra el orden socioeconómico, había salido recientemente de prisión. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir a la carrera, pero fue interceptado y detenido.

La operación, coordinada por el Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica Canaria -que cuenta con agentes especialistas en la localización y detención de personas reclamadas por la justicia-, se desarrolló en dos fases: primero, la detención de D.C.M. en cumplimiento de la requisitoria judicial; y, a continuación, la de J.D.P. por el incumplimiento de la orden de alejamiento.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes, ambos detenidos fueron ingresados en calabozos del Puesto de la Guardia Civil de Agüimes para su puesta a disposición judicial.

La Policía Autonómica Canaria subraya que la colaboración ciudadana resulta clave para prevenir y esclarecer delitos, y reafirma su compromiso con la seguridad y con el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales en todo el territorio autonómico.