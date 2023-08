Detenida la madre de una amiga de Karen Cerpa por esconderla

Este miércoles pasará a disposición judicial la detenida Mihaela Cristina S., madre de una amiga de la adolescente Karen Cerpa, que desapareció el pasado miércoles 16 de agosto y fue hallada este lunes dentro de una vivienda situada en Arguineguín.

Esta mujer, de nacionalidad rumana, fue capturada a última hora del lunes por los agentes de la Policía Nacional encargados de investigar la desaparición de la menor de 15 años y está siendo investigada por un delito de inducción de menores al abandono del domicilio.

Karen Cerpa desapareció de su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria el pasado miércoles sin decir nada a sus padres y, según ha podido saber este periódico, la primera noche la pasó en casa de una amiga en Telde. Al día siguiente, la fue a buscar esta otra amiga y ambas se desplazaron en guagua al domicilio de ésta última en Arguineguín.

Allí estuvo escondida sin salir a la calle desde el jueves hasta este lunes custodiada por la madre de su amiga, que no alertó a las autoridades ni a los padres de la desaparecida de que estaba con ellas en su casa, a pesar de que se había activado un amplio equipo de búsqueda y la noticia se había publicado en los medios de comunicación.

La policía investigó a todo el entorno de la menor y se entrevistó con la propia Mihaela Cristina S., quien manifestó que no sabía nada del paradero de esta adolescente. Incluso, registraron su domicilio, pero la joven se escondió y no la encontraron.

Tras varios días de pesquisas, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) citaron a la familia y entorno cercano de la menor en comisaría para interrogarles y, en un momento dado, el padre aprovechó para acercarse a la ahora investigada ya que no la conocía y le preguntó si sabía algo de ella. Esta mujer le respondió que no sabía de su paradero y que no podía ayudarle, a pesar de que realmente la tenía escondida en su propio domicilio.

Horas después, entre las 22 y 23.00 horas, los agentes volvieron a registrar la casa de Mihaela Cristina S. y, al cabo de los minutos, encontraron a Karen Cerpa escondida dentro del canapé de una de las camas después de haber pasado media hora encerrada sin apenas poder respirar.

Fuentes de la investigación apuntaron que la madre y la amiga de la desaparecida fueron las que le dijeron que se escondiera cuando llegaron los agentes y que apenas le daban de comer dos veces al día.

Además, la menor en teoría tenía decidido regresar con sus padres este martes antes de ser encontrada y se lo comunicó a su amiga y su madre Mihaela Cristina S. Ésta última le insistió en que nunca le dijera a nadie que había estado en su casa de la calle Graciliano Alonso, en Arguineguín.

Este miércoles pasará a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia que decidirá sobre su situación personal, es decir, si la envía a prisión provisional o la deja en libertad con o sin cargos.