Detenida por entrar a una tienda de Ingenio con un machete para robar poco más de cien euros Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre a plena luz del día | Una hora antes había entrado en el mismo local pidiendo dinero

La Guardia Civil de Agüimes, Gran Canaria, detuvo el pasado 4 de noviembre a una mujer como presunta autora de un robo con violencia e intimidación al asaltar con un machete un comercio situado en la localidad de Carrizal de Ingenio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.00 horas del mismo día cuando la autora accedió al local y amenazó con el arma blanca de grandes dimensiones al dependiente para que vaciara la caja registradora, apoderándose de 138 euros en efectivo que introdujo en una bolsa de plástico antes de abandonar el lugar.

Así lo ha informado la Benemérita en un comunicado en el que agrega que el uso de un machete para conseguir una cantidad tan reducida de dinero llamó especialmente la atención de los investigadores, tanto por el alto nivel de violencia ejercido como por el riesgo que la propia autora asumió durante la acción.

Por su parte, las imágenes del sistema de videovigilancia del establecimiento resultaron decisivas para avanzar en la investigación, ya que permitieron comprobar que la mujer había entrado al local una hora antes pidiendo dinero sin emplear violencia consiguiendo que el dependiente entregara algunas monedas.

Sin embargo, alrededor de las 11.00 horas, la detenida regresó al local con parte del rostro cubierto por una capucha, vestida igual que en su visita anterior, y portando el machete con el que intimidó al empleado.

De esta manera, las grabaciones propiciaron que los agentes identificaran a la sospechosa, conocida por ser una persona habitual de la zona. Una vez confirmada su identidad, la Guardia Civil activó los mecanismos de cooperación policial, destacando la excelente colaboración con la Policía Local de Ingenio.

Gracias a esta coordinación, la mujer fue localizada y detenida apenas unas horas después de la comisión del delito, durante la tarde del mismo día 4 de noviembre.

Finalmente, las diligencias instruidas, junto con la detenida, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde.