Destruyen más de 1500 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos La Guardia Civil de Las Palmas ha destruido escopetas, pistolas, revólveres y rifles, así como armas blancas, de aire comprimido y de otras tipologías

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:14 | Actualizado 12:39h.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Las Palmas, en colaboración con el Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil, así como con las Comandancias de Cádiz y Sevilla, llevó a cabo el pasado mes de septiembre una importante actuación conjunta: la destrucción de más de un millar de armas que permanecían depositadas en las distintas Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia de Las Palmas. Esta acción, realizada en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Armas vigente, tiene un claro objetivo: retirar de la circulación definitiva aquellas armas que nunca podrán acabar en manos equivocadas, contribuyendo así a reforzar la seguridad de todos los ciudadanos.

Para ello, las armas fueron trasladadas hasta una empresa siderúrgica situada en la península. Allí, tras un proceso de fundición, el acero obtenido se destinará a fabricar nuevos objetos de uso cotidiano, cerrando un ciclo en el que instrumentos creados tiempo atrás para causar daño se transforman ahora en elementos útiles para la vida diaria.

Entre las piezas destruidas destacan, por su gran volumen, las escopetas. Sin embargo, también figuraban rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, fusiles de pesca submarina, armas blancas, de alarma y señales, entre muchas otras tipologías.

Las razones por las que estas armas habían llegado a depósito eran diversas: algunas correspondían a propietarios que solicitaron expresamente su destrucción; otras estaban sujetas a resoluciones judiciales o administrativas; también figuraban aquellas depositadas a petición de particulares y que superaron el plazo máximo establecido de un año; e, incluso, armas prohibidas al carecer de número de serie, marca o punzones oficiales.