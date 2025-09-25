Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una patera. C7

Desmantelan en Mauritania red de migración ilegal hacia Canarias

Tres sospechosos fueron detenidos y 15 migrantes rescatados en Nuakchot durante una operación policial contra la trata de personas

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:09

Las autoridades mauritanas desarticularon este miércoles una red integrada por tres sospechosos acusados de organizar la migración clandestina hacia las Islas Canarias, según informó la Policía de Mauritania en un comunicado.

El grupo operaba captando candidatos en un «país vecino», no especificado en la nota, para organizar viajes irregulares hacia el archipiélago español.

La operación policial permitió detener a los tres integrantes de la red: dos ciudadanos mauritanos y un extranjero, señalado como presunto líder y cuya nacionalidad no fue revelada, que ya enfrenta un proceso judicial en su país de origen.

Asimismo, fueron arrestadas 15 personas candidatas a la migración de distintas nacionalidades africanas, localizadas en una vivienda de la capital, Nuakchot, y trasladadas a un centro de acogida en un barrio popular de la ciudad.

Según la Policía, los detenidos admitieron haber recaudado cerca de 40.000 euros procedentes de los pagos de las personas migrantes para un viaje que estaba en preparación.

En la vivienda también se incautaron numerosos chalecos salvavidas y provisiones alimenticias almacenadas por la red, concluye la nota.

