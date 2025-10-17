Desarticulan una red que estafó 1,1 millones con el fraude del 'hijo en apuros' La Policía Nacional ha arrestado a ocho hombres y dos mujeres en Tenerife y Barcelona acusados de integrar una red criminal que defraudó a más de 150 víctimas mediante técnicas de fraude cibernético y suplantaciones

Efe Santa Cruz de Tenerife Viernes, 17 de octubre 2025, 11:26 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a diez personas —ocho hombres y dos mujeres, de entre 19 y 31 años— en Santa Cruz de Tenerife y Barcelona como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

La investigación, que comenzó en abril tras la denuncia de una víctima en la capital tinerfeña, ha permitido destapar una red «altamente estructurada» que habría estafado al menos 1,1 millones de euros mediante técnicas como el conocido fraude del 'hijo en apuros', además de técnicas de fraude a través de mensajería instantánea. Hasta el momento se han identificado 155 víctimas, aunque la cifra podría aumentar.

Los investigadores descubrieron que los implicados utilizaban identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros —conocidos como «mulas financieras»— para mover y blanquear el dinero obtenido ilícitamente.

Durante la operación, que sigue abierta, se intervinieron 28 teléfonos móviles, más de 150 líneas de comunicación, dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, drogas, tarjetas bancarias y criptomonedas.

La fase operativa culminó con registros en diez inmuebles —cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell (Barcelona)—, donde se hallaron paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con posibles víctimas aún no identificadas. También se localizaron direcciones de monederos de criptomonedas que se usaban para ocultar el rastro del dinero defraudado.

La Policía Nacional continúa analizando la información extraída de los dispositivos incautados y trabajando para identificar a más implicados. La operación, según destaca el cuerpo policial, demuestra la eficacia de la cooperación entre distintas unidades y territorios frente a redes delictivas con impacto en todo el país.