Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual Las estafadoras obtuvieron un beneficio de más de 60.000 euros | La investigación destapó cómo las presuntas autoras amenazaban de muerte a sus víctimas y exigían joyas para «rituales»

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Martes, 14 de octubre 2025, 12:13

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha desarticulado una presunta trama criminal dedicada a la estafa, apropiación indebida, coacciones y lesiones, operando bajo la fachada de servicios de espiritismo y santería.

La investigación iniciada el pasado mes de agosto, ha puesto de manifiesto el modus operandi de dos mujeres que se aprovechaban de la extrema vulnerabilidad de sus víctimas, una de ellas afectada por la depresión de un familiar.

Una de las víctimas desesperada por la situación anímica de su familiar tras el fallecimiento de otro allegado, contactó a través de una red social con un perfil que ofrecía sanaciones espirituales. Desde el primer momento, las presuntas autoras desplegaron una estrategia de presión psicológica brutal, afirmando que al marido de la víctima le quedaban «tres días de vida» y que otros familiares sufrirían muertes y enfermedades inminentes, este clima de terror fue el desencadenante para exigir un primer pago en efectivo de 5.800 euros.

Los agentes lograron documentar cómo las agresoras, valiéndose de la sumisión y el pánico de la víctima, la convencieron para entregar una gran cantidad de joyas familiares con la excusa de un ritual de «sacrificio». El valor de estas joyas fue tasado en unos 30.000 euros.

Una de las pruebas más contundentes fue el descubrimiento de que las presuntas estafadoras exhibían las joyas robadas en vídeos en directo en su cuenta de redes sociales, donde fueron reconocidas sin lugar a dudas por la víctima.

Además, la investigación ha sacado a la luz prácticas extremadamente abusivas. Las víctimas fueron sometidas a rituales que implicaban realizarles cortes en la espalda, un acto por el que se les cobró 6.500 euros y que ha sido calificado como un presunto delito leve de lesiones.

Un punto de inflexión en la investigación fue la colaboración con expertos en religiones como la Yoruba y el Palo Mayombe. Sus declaraciones confirmaron que predecir la muerte es imposible, técnica habitual de estafadores, que los precios exigidos eran desorbitados y que el sacrificio de joyas de oro o plata es una práctica inexistente en sus religiones.

Gracias a una meticulosa labor de identificación a través de bases de datos policiales y gestiones con entidades bancarias y telefónicas, los agentes lograron la plena identificación de las dos presuntas autoras, quienes compartían domicilio y cuentas bancarias

La Guardia Civil de Vecindario dio por concluida esta operación, procediendo a la investigación formal de las dos mujeres como presuntas autoras de delitos de estafa, apropiación indebida, coacciones y lesiones.