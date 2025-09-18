Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de todo lo incautado a la organización dedicada al tráfico de drogas. Policía Nacional

Desarticulada en Puerto del Rosario una red de tráfico de drogas con cuatro detenidos

La Policía Nacional incauta más de 5 kilos de estupefacientes, dinero en efectivo, armas blancas y vehículos empleados en la distribución, tras una investigación iniciada este abril

Puerto del Rosario

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:48

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Puerto del Rosario una organización dedicada al tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal, con la detención de cuatro jóvenes —dos hombres y dos mujeres— de entre 23 y 28 años. Los dos hombres, hermanos, eran los principales investigados, acompañados por sus parejas.

La investigación comenzó el 5 de abril de 2025, cuando un joven fue sorprendido en un contenedor prefabricado donde elaboraba crack. A partir de esa detención, los agentes siguieron la pista de una red dedicada a la adquisición, preparación y distribución de cocaína, crack y hachís en la localidad.

Durante el operativo se llevaron a cabo dos entradas y registros domiciliarios, en los que se incautaron: 3.651 gramos de hachís, 1.066 gramos de cocaína, 455 gramos de marihuana, 47 pastillas de anabolizantes, 39.164 euros en efectivo, armas blanca y utensilios para corte y pesaje de droga, además de dos vehículos empleados en la distribución de la mercancía.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, y los dos principales investigados ingresaron de inmediato en prisión preventiva.

Según la Policía Nacional, la organización utilizaba vehículos para trasladar las sustancias y mantener reuniones con otros implicados, actuando como un eslabón intermedio dentro de una estructura criminal más amplia. Con esta operación, se han eliminado dos puntos de venta activos en Puerto del Rosario.

