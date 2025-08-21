Desarticulada una organización criminal dedicada a la trata de seres Humanos en Tenerife La policía ha detenido a tres personas que operaban en el Puerto de la Cruz, dos de ellas se habían trasladado a la Provincia de Segovia donde fueron interceptadas | Se han detectado dos víctimas de explotación sexual las cuales fueron liberadas tras meses de investigación

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Jueves, 21 de agosto 2025, 11:21 | Actualizado 12:35h.

Los Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento a la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en Santa Cruz de Tenerife.

La investigación se inició en enero de este año, cuando se identificó que tres mujeres eran las responsables de liderar el delito principal de explotación sexual. Ellas se encargaban de trasladar a las víctimas, en situación de vulnerabilidad, desde Venezuela hasta España con el objetivo de obtener un beneficio económico.

En julio, una de las investigadas intentó abandonar el país desde el Aeropuerto de Tenerife Sur, momento en el que se llevó a cabo el operativo y los agentes procedieron a su detención. Las otras dos investigadas huyeron a la península, donde fueron localizadas posteriormente en Segovia.

Para culminar con la investigación los agentes de la Policía Nacional realizaron un registro en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, y del que se incautó material informático y documentación relacionada con la investigación; y otro en Segovia, donde fueron detenidas las investigadas que se habían dado a la fuga.

Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.

La Policía Nacional agradece la colaboración de los ciudadanos y recuerda que pueden aportar información relacionada con la trata de personas, de manera anónima si así lo desean a través del teléfono 900 10 50 90 o mediante el correo electrónico trata@policia.es