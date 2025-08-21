Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. C7

Desarticulada una organización criminal dedicada a la trata de seres Humanos en Tenerife

La policía ha detenido a tres personas que operaban en el Puerto de la Cruz, dos de ellas se habían trasladado a la Provincia de Segovia donde fueron interceptadas | Se han detectado dos víctimas de explotación sexual las cuales fueron liberadas tras meses de investigación

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:21

Los Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento a la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en Santa Cruz de Tenerife.

La investigación se inició en enero de este año, cuando se identificó que tres mujeres eran las responsables de liderar el delito principal de explotación sexual. Ellas se encargaban de trasladar a las víctimas, en situación de vulnerabilidad, desde Venezuela hasta España con el objetivo de obtener un beneficio económico.

En julio, una de las investigadas intentó abandonar el país desde el Aeropuerto de Tenerife Sur, momento en el que se llevó a cabo el operativo y los agentes procedieron a su detención. Las otras dos investigadas huyeron a la península, donde fueron localizadas posteriormente en Segovia.

Para culminar con la investigación los agentes de la Policía Nacional realizaron un registro en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución, y del que se incautó material informático y documentación relacionada con la investigación; y otro en Segovia, donde fueron detenidas las investigadas que se habían dado a la fuga.

Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.

La Policía Nacional agradece la colaboración de los ciudadanos y recuerda que pueden aportar información relacionada con la trata de personas, de manera anónima si así lo desean a través del teléfono 900 10 50 90 o mediante el correo electrónico trata@policia.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  5. 5 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  6. 6 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  7. 7 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  8. 8 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  9. 9 Viera todavía no está para jugar y Jesé ya espera entrar en acción en Córdoba
  10. 10 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desarticulada una organización criminal dedicada a la trata de seres Humanos en Tenerife

Desarticulada una organización criminal dedicada a la trata de seres Humanos en Tenerife