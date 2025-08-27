Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del interior de la cueva con los objetos personales de las personas desalojadas. Eldigitalsur

Desalojan a tres personas que vivían en una cueva volcánica en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento ofreció atención y alojamiento en el Centro Municipal de Acogida tras la intervención, realizada con acompañamiento social y policial para garantizar seguridad y dignidad

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:20

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procedió este miércoles al desalojo de tres personas en situación de vulnerabilidad que residían en una cueva volcánica situada en la avenida Islas Canarias. La actuación, que contó con la participación de la Unidad Móvil de Acercamiento del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), se desarrolló con normalidad y sin incidentes.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que esta medida busca «garantizar la seguridad y la salubridad en el municipio desde una perspectiva social y de acompañamiento». Según subrayó, no se trata solo de recuperar un espacio público, sino de ofrecer una alternativa digna a quienes vivían en condiciones inadecuadas.

La concejala de Acción Social, Charín González, explicó que el IMAS había atendido previamente a estas personas dentro de su labor con personas en situación de calle, chabolas o infraviviendas. Tras el desalojo, se les ofreció ser trasladados al Centro Municipal de Acogida, donde cuentan con atención social, alojamiento y un plan de acompañamiento especializado.

En el operativo estuvieron presentes dos dispositivos policiales para garantizar la seguridad, y una vez abandonada la cueva, el área de Servicios Públicos inició labores de limpieza y vallado para impedir futuras ocupaciones, según detalló el concejal Carlos Tarife.

La edil del distrito Salud-La Salle, Zaida González, resaltó la coordinación entre las distintas áreas municipales para dar una respuesta «integral y eficaz», recordando que estos procedimientos requieren de un tiempo previo de seguimiento y acompañamiento a las personas afectadas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende evitar que cualquier persona viva en condiciones insalubres, al mismo tiempo que se protege el entorno y se garantiza la seguridad de los vecinos.

