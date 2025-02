Desalojan a dos pasajeros tras una fuerte discusión dentro de un avión en el aeropuerto de Tenerife Sur

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de febrero 2025, 20:49 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

Dos pasajeros de nacionalidad extranjera fueron desalojados de un avión en el aeropuerto de Tenerife Sur que iba a despegar rumbo a Madrid, tras una fuerte discusión que llevó a elevar la tensión de manera ostensible con otros ocupantes de la aeronave.

El vuelo, que tenía previsto salir en torno a las tres de la tarde desde el aeródromo de la isla picuda con unos 200 pasajeros aproximadamente, vivió momentos de auténtica tensión cuando, y siempre según la versión de los testigos, un varón de en torno a 50 años subió al aparato de manera acelerada y agresiva junto con una mujer, aparentemente su pareja.

Una vez tomaron asiento, en el lapso de la ubicación de las maletas, el hombre comenzó a increpar a la mujer de manera violenta, actitud que no pasó desapercibida tanto para los pasajeros más próximos como para las auxiliares de vuelo y sobrecargos.

Tal y como aseveran algunos de los ocupantes, la tensión se desbordó entre empujones y amenazas físicas, hasta el punto de que la señora empezó a llorar y varios ocupantes acabaron discutiendo con el propio protagonista de la secuencia, lo que llevó a la tripulación a dar el aviso a la Policía Nacional.

No obstante, el desalojo no fue nada plácido, ya que los dos agentes que subieron al avión poco después tuvieron que recurrir a la ayuda de varios pasajeros para desalojar a la pareja, agarrando por los brazos y piernas al hombre que no dejó de gritar en su idioma, ante la mirada atónita de los turistas y ocupantes de la aeronave.

Afortunadamente, y a pesar de que el despegue se demoró entre 30 y 40 minutos con respecto a la previsión inicial, al final el avión terminó cumpliendo con el horario previsto de llegada a Barajas.