Imagen del personal del SUC durante una reanimación. C7
Sucedió en Tenerife

Crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una playa de Adeje

El afectado fue reanimado en el lugar y trasladado de urgencia a un centro hospitalario

Santa Cruz de Tenerife

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:30

Un hombre ha ingresado este jueves en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Tenerife) en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria entre la Playa Fañabé y la Playa del Duque, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona se encontraba en apuros en el mar, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

La persona fue recatada por una embarcación particular, que procedió a trasladarla a tierra. Durante el rescate, el afectado se encuentraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada del personal sanitario que realiza maniobras básicas y avanzadas logrando revertir la parada.

Tras estabilizar al afectado, el personal del SUC lo traslada al hospital donde ingresó en estado crítico.

