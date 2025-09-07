Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un operario del 1-1-2 Canarias. C7

Crítico un hombre al sufrir un ahogamiento en una piscina de Adeje

El varón fue trrasladado en estado grave en una ambulancia a Hospiten Sur

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:42

Un hombre se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento sobre las 12.00 horas de este domingo en la piscina de un complejo hotelero del municipio de Adeje (Tenerife), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Fue una llamada la que alertó de que el socorrista había sacado del agua a un hombre en parada cardiorrespiratoria y con síntomas de ahogamiento, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar siguiendo las indicaciones del enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desde la sala del 112.

Una que los recursos sanitarios llegaron al lugar, continuaron las maniobras en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la parada, por lo que estabilizaron al varón y lo trasladaron en estado grave en una ambulancia a Hospiten Sur.

Por su parte, Policía Local y Policía Nacional colaboraron con los recursos intervinientes.

