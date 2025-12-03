Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del humo negro y las llamas. C7

Controlado un incendio de varios camiones en una parcela de Las Rubiesas en Telde

Las llamas afectaron a un grupo de vehículos pesados además de una pequeña casa de madera y contenedores plásticos | No hubo que lamentar heridos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

En la mañana de este miércoles se declaró un incendio en un terreno de las Rubiesas en Telde, detrás del Parque Empresarial de Melenara. Según Telde Actualidad, el fuego ha afectado a varios vehículos pesados que se encontraban estacionados en la zona. No ha habido que lamentar heridos.

Según informan fuentes del 112, las llamas también afectaron a una pequeña casa de madera y contenedores de plástico. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de Bomberos de Telde y otro de Arinaga, además de varios efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.

En estos momentos, las autoridades oficiales se encuentran investigando el origen de las llamas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  4. 4 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  5. 5 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  6. 6 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  7. 7 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  8. 8 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  9. 9 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  10. 10 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Controlado un incendio de varios camiones en una parcela de Las Rubiesas en Telde

Controlado un incendio de varios camiones en una parcela de Las Rubiesas en Telde