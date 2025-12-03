Controlado un incendio de varios camiones en una parcela de Las Rubiesas en Telde Las llamas afectaron a un grupo de vehículos pesados además de una pequeña casa de madera y contenedores plásticos | No hubo que lamentar heridos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:03 | Actualizado 14:10h.

En la mañana de este miércoles se declaró un incendio en un terreno de las Rubiesas en Telde, detrás del Parque Empresarial de Melenara. Según Telde Actualidad, el fuego ha afectado a varios vehículos pesados que se encontraban estacionados en la zona. No ha habido que lamentar heridos.

Según informan fuentes del 112, las llamas también afectaron a una pequeña casa de madera y contenedores de plástico. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de Bomberos de Telde y otro de Arinaga, además de varios efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.

En estos momentos, las autoridades oficiales se encuentran investigando el origen de las llamas.