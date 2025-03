Consternación en Tenerife tras la decapitación de un perro cuya cabeza acabó en la puerta de la casa de sus dueños

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de marzo 2025, 17:44 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

Consternación e indignación. Ese es el clima que se respira en estos momentos en gran parte del municipio de Tegueste después de que se confirmara la decapitación de 'Boli', un perro de compañía cuya cabeza apareció en la propia entrada del hogar familiar.

El suceso fue difundido en redes sociales por el conocido animalista Cristo Gil, quien compartió las instantáneas del caso con autorización de la familia del animal.

Los propios propietarios de 'Boli', cuyo domicilio se encuentra situado en la Carretera General Punta Hidalgo, han querido dar a conocer de manera pública los hechos tras haber presentado la correspondiente denuncia, mientras que el Ayuntamiento de Tegueste ha expresado su «más firme y absoluta repulsa» ante este acto de violencia cometido contra el can.

Desde el Área de Bienestar Animal, dirigida por Julián Rodríguez Pérez, se ha emitido un comunicado institucional en el que se condena lo ocurrido y se reafirma el compromiso del Consistorio con la protección y el bienestar de los animales.

«No podemos tolerar ningún acto de crueldad animal en nuestro municipio ni en ningún otro lugar», señala la declaración, que también traslada su solidaridad a la familia afectada y hace un llamamiento a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de maltrato.

En paralelo, el propio activista se mostró más que crítico en sus redes sociales al respecto: «Es una de las peores imágenes que me han llegado a lo largo de todos estos años», reconoce Cristo Gil: «Imagínate llegar a casa y verte la cabeza de tu perro en la puerta y no encontrar el cuerpo… Me he quedado paralizado».