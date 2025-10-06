Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de las motos en el suelo. Policía Local

Un conductor da positivo en alcoholemia tras colisionar con varias motos y y darse a la fuga

Los hechos ocurrieron a la calle Luis Doreste Silva la pasada noche del domingo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:35

Un conductor colisionó su vehículo contra varias motos aparcadas en la calle Luis Doreste Silva en la noche de este domingo. El conductor, tras ser localizado posteriormente por los agentes de la Policía Nacional en la calle León y Castillo, dio positivo en el control de alcoholemia, según informó la Policía Local a través de su cuenta de X.

