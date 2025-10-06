Un conductor da positivo en alcoholemia tras colisionar con varias motos y y darse a la fuga Los hechos ocurrieron a la calle Luis Doreste Silva la pasada noche del domingo

Un conductor colisionó su vehículo contra varias motos aparcadas en la calle Luis Doreste Silva en la noche de este domingo. El conductor, tras ser localizado posteriormente por los agentes de la Policía Nacional en la calle León y Castillo, dio positivo en el control de alcoholemia, según informó la Policía Local a través de su cuenta de X.

Ayer se produjo un accidente de tráfico en c/ Luis Doreste Silva: un turismo colisionó con varias motocicletas estacionadas y se dio a la fuga.

Fue localizado por @policia en c/ León y Castillo.

Intervino Ud. de Atestados y Distrito.

El conductor dio positivo en alcoholemia. pic.twitter.com/GGmVZgbRFV — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) October 6, 2025

