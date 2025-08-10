Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi El suceso tuvo lugar en la calle Juan Rejón de la capital grancanaria

Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 13:10

Un conductor en estado de ebriedad impactó esta mañana contra un taxi en la calle Juan Rejón de la capital grancanaria, causando gran asombro entre los clientes que estaban dentro de la Pastelería La Madera, a los que estuvo cerca de alcanzar el vehículo.

Según informan fuentes de la Policía Local del municipio capitalino, el taxi habría frenado para dejar paso a un peatón cuando fue embestido apenas unos segundos después por un vehículo Porsche, quedando dañada la parte trasera del taxi y toda la parte delantera izquierda del todoterreno.

Tras comprobar el estado de salud de las personas involucradas, se realizó un control de alcoholemia al conductor del Porsche, dando positivo.