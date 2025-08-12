Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer Uno de los dos motoristas dio positivo en cocaína y fue detenido tras agredir a un agente de la Policía Local

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 19:19

La Policía Local detuvo este martes a uno de los dos motoristas que se dieron a la fuga por Las Torres y el Barrio Atlántico después de que los dos hombres no atendieran las indicaciones de los agentes para que pararan al detectar una conducción imprudente por Las Palmas de Gran Canaria.

En torno a las 13.50 horas de este martes, la Policía Local detectó que una moto en la que iban dos personas, circulaba en zigzag por la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca. Los motoristas iban adelantando a otros vehículos de manera imprudente, de ahí que los agentes les dieran el alto.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de las señales de la Policía Local y empezó una carrera hacia el Barrio Atlántico-La Feria a través de las calles Albahaca, donde esquivaron a gran velocidad a los viandantes que cruzaban por un paso de peatones, además de obligar a una guagua a dar un frenazo para evitar chocar con la moto, según informa la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Luego entraron en un descampado y accedieron al punto donde se bifurcan las calles Aulaga y Germán Pírez para acceder a Alférez Provisional, donde el conductor perdió el control de la moto cuando iba en sentido contrario al de la marcha. Esto provocó la caída de los dos hombres al suelo.

Al llegar hasta la motocicleta accidentada, los agentes auxiliaron a uno de los heridos, el que iba de acompañante, quien colaboró con los policías antes de marcharse por su propio pie.

En cambio, el conductor salió corriendo perseguido por otro policía. En la persecución, el conductor de la moto llegó a tirarle el casco al agente para dificultarle la carrera, pero finalmente el policía pudo llegar a su altura. Al final, se produjo un forcejeo en el que el conductor de la moto le pegó varios puñetazos en la pierna al agente, quien pudo inmovilizarlo.

Tras realizarle una prueba de consumo de drogas, el conductor de la moto -que carecía de seguro- dio positivo en cocaína. El detenido fue llevado primero al centro de salud de La Feria y luego al Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín.

En cuanto a la moto, estaba a nombre del detenido y fue trasladada al potrero municipal.