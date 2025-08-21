Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la intervención de la Policía Portuaria en el accidente. C7

Colisión entre un turismo y una motocicleta en la zona del Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria

El accidente, en el que intervinieron la Policía Portuaria y la Guardia Civil de Tráfico, no dejó heridos de consideración.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:03

Un turismo y una motocicleta se vieron implicados este jueves en una colisión en la zona del Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Portuaria, la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que colaboraron en la atención del incidente y en la regulación de la circulación en la zona.

No hubo que lamentar daños personales de gravedad, quedando el siniestro en daños materiales y lesiones leves.

