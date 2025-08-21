Colisión entre un turismo y una motocicleta en la zona del Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria El accidente, en el que intervinieron la Policía Portuaria y la Guardia Civil de Tráfico, no dejó heridos de consideración.

Imagen de la intervención de la Policía Portuaria en el accidente.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 11:03

Un turismo y una motocicleta se vieron implicados este jueves en una colisión en la zona del Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Portuaria, la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que colaboraron en la atención del incidente y en la regulación de la circulación en la zona.

No hubo que lamentar daños personales de gravedad, quedando el siniestro en daños materiales y lesiones leves.

🚨 #Accidentevial . Nuestra unidad de tráfico interviene en una colisión entre un turismo y una motocicleta. No hay que lamentar daños personales de consideración. Colabora la unidad de tráficode @PoliciaLPA y @guardiacivil 🚔#PolicíaPortuaria💙#SeguridadVial #SUC#TES pic.twitter.com/ae2rjdatE7 — Policía Portuaria APLP (@PoliciaAPLP) August 21, 2025