Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima El motorista presenta lesiones, pero su salud no reviste gravedad | El tráfico ya regula con normalidad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

A primera hora de la mañana, en la Avenida Marítima a la altura de la base naval se ha producido un accidente debido a una gran colisión entre un camión y una motocicleta. Los testigos que presenciaron el suceso acudieron a socorrer al motorista, que cayó a la calzada debido al impacto. Por fortuna, el estado del motorista no reviste gravedad pero sí presenta algunas lesiones, por lo que ha sido trasladado al Hospital Universitario San Roque.

La Unidad de Tráfico de la Policía Local, que recibió el aviso en torno a las 9.05 am, se desplazó rápidamente al lugar del accidente. La colisión ha provocado largas retenciones en la Avenida Marítima en sentido sur, pero el tráfico ya regula con normalidad gracias a la retirada de los vehículos por parte de la Policía Local.