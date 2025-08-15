Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y colas hacia el sur
Retenciones cerca de Agüimes, en la GC-1, dirección sur, por la colisión de dos vehículos C7

Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales

Según fuentes de la Guardia Civil, el choque fue por alcance entre dos vehículos, desconociéndose aún el motivo

Elsa Lantigua

Elsa Lantigua

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:56

Una colisión entre dos vehículos cerca de Agüimes, en el kilómetro 23 de la GC-1 en dirección sur, movilizó este viernes a los servicios de emergencia alrededor de las 12.00 horas, coincidiendo con el festivo de la Asunción de la Virgen.

Según fuentes de la Guardia Civil, la colisión dejó 4 heridos leves y daños materiales. Aunque aún se desconoce el motivo, el choque entre ambos vehículos fue por alcance. Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Roca, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y mientras los otros dos reciben atención en el Centro Médico Arnao en Telde.

El accidente de tráfico dejó retenciones por el cierre del carril hasta la retirada de los vehículos, que ya funciona con normalidad.

