Una colisión frontal entre dos coches deja cinco heridos, dos de ellos graves, en Fuerteventura

Un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la carretera FV-2 de Fuerteventura ha dejado a cincopersonas heridas, dos de ellas de carácter grave. El siniestro tuvo lugar a las 16.09 horas en el kilómetro 25 de la mencionada vía, en el municipio de Antigua, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta recibida por el 112 informaba de una colisión frontal entre dos vehículos, lo que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Cabildo de Fuerteventura acudieron al lugar y aseguraron los vehículos accidentados, además de realizar una labor de excarcelación para liberar a dos ocupantes que habían quedado atrapados en el interior de uno de los habitáculos.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó tres ambulancias, dos de soporte vital básico y una medicalizada, para atender a los afectados. Entre los heridos se encuentran una mujer de 25 años y un hombre de 49, ambos con politraumatismos de carácter grave, que fueron trasladados en ambulancias de soporte vital avanzado al Hospital General de Fuerteventura Virgen de La Peña.

Los otros tres heridos, otra mujer de 25 años, un hombre de 30 años y un menor de 15, presentaban policontusiones de carácter moderado y también fueron trasladados al mismo centro hospitalario, salvo complicaciones.

