Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia medicalizada del SUC. C7

Una colisión frontal entre dos coches deja cinco heridos, dos de ellos graves, en Fuerteventura

Los bomberos tuvieron que liberar a dos ocupantes atrapados en uno de los turismos siniestrados

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:50

Comenta

Un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en la carretera FV-2 de Fuerteventura ha dejado a cincopersonas heridas, dos de ellas de carácter grave. El siniestro tuvo lugar a las 16.09 horas en el kilómetro 25 de la mencionada vía, en el municipio de Antigua, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta recibida por el 112 informaba de una colisión frontal entre dos vehículos, lo que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Cabildo de Fuerteventura acudieron al lugar y aseguraron los vehículos accidentados, además de realizar una labor de excarcelación para liberar a dos ocupantes que habían quedado atrapados en el interior de uno de los habitáculos.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó tres ambulancias, dos de soporte vital básico y una medicalizada, para atender a los afectados. Entre los heridos se encuentran una mujer de 25 años y un hombre de 49, ambos con politraumatismos de carácter grave, que fueron trasladados en ambulancias de soporte vital avanzado al Hospital General de Fuerteventura Virgen de La Peña.

Los otros tres heridos, otra mujer de 25 años, un hombre de 30 años y un menor de 15, presentaban policontusiones de carácter moderado y también fueron trasladados al mismo centro hospitalario, salvo complicaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  4. 4 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  5. 5 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  8. 8 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  9. 9 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  10. 10 La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una colisión frontal entre dos coches deja cinco heridos, dos de ellos graves, en Fuerteventura

Una colisión frontal entre dos coches deja cinco heridos, dos de ellos graves, en Fuerteventura